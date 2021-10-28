Иерусалим, , 18:13 — REGNUM Министерство обороны Израиля 27 октября одобрило планы строительства ещё 1344 домов для израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, в добавок к окончательному одобрению проекта строительства там 1800 домов для поселенцев. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на представителя минобороны Израиля.

Флаг Израиля Pixabay.com

Как указывает телеканал, Израиль начал активно продвигать строительство домов для поселенцев в период президентства в США Дональда Трампа. В 2020 году были утверждены планы по строительству 12 тысяч домов.

Новое решение Израиля может привести к трениям с США и европейскими странами. В совместном заявлении министерств иностранных дел Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании и Швеции было заявлено, что они выступают против расширения поселений на оккупированных палестинских территориях.

«Мы призываем обе стороны развивать шаги, предпринятые в последние месяцы, для улучшения сотрудничества и снижения напряженности», — говорится в совместном заявлении.

По словам неназванного источника, 26 октября в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен выразил министру обороны Израиля Бенни Ганцу протест против планов строительства домов для поселенцев.

«Хотя количество единиц, одобренных на встрече в среду, может быть не таким большим, как в эпоху президента США Дональда Трампа, для палестинцев одна единица поселения — это слишком много», — говорит обозреватель «Аль-Джазиры» Нида Ибрагим.

На Западном берегу реки Иордан, который был захвачен Израилем вместе с Восточным Иерусалимом в ходе войны 1967 года, проживают 700 тысяч израильтян. На 60% территории Западного берега, палестинцы, которых там проживает 2,5 миллиона, не могут строить дома без разрешения минобороны Израиля.