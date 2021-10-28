Уфа, 28 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. 38-летний экс-защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Уфу» в зимнее трансферное окно: «Пока на эту тему ничего не слышал», — цитирует Жиркова телеканал «Матч ТВ».

Вячеслав Евдокимов Юрий Жирков

Юрий Жирков, согласно данным порталаtransfermarkt, на данный момент находится в статусе свободного агента после истечения сроков предыдущего соглашения с санкт-петербургским «Зенитом».

В прошлом сезоне Жирков принял участие в пятнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился двумя результативными передачами.