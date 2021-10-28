Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В Петербурге полиция задержала четырех подозреваемых в похищении мужчины по мотивам ревности. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО . Двое из предполагаемых похитителей

Сообщение о незаконном удержании человека в отдел полиции Выборгского района Петербурга поступило на пульт дежурного около двух часов ночи 27 октября. Заявитель рассказал, что неизвестные люди избивают его брата в одной из квартир дома по улице Ивана Фомина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире 21-летний потерпевшего — гражданина азиатского государства СНГ. Мужчина был освобожден, а в полицию доставлены четверо соотечественников потерпевшего, в возрасте от 22 до 28 лет.

«По предварительным данным, поводом для похищения и применения насилия в отношении потерпевшего послужила его переписка со знакомой одного из задержанных. По данному возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение)», — уточнили в полиции.

Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом.