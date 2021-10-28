Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Американская компании Pfizer рассчитывает предоставить правительству США еще 50 млн доз вакцины от COVID-19 к концу апреля, сообщает 28 октября Reuters.

Вакцинация вакциной Pfizer во Франции © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

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Контракт на новую партию препарата заключен на фоне того, как страна готовится к вакцинации детей.

Новость появилась после того, как 26 октября группа консультантов управления по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендовала разрешить вакцину для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Ожидается, что вскоре агентство разрешит вакцинацию данной возрастной группы.