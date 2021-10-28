Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Власти Петербурга обнародовали формулу, с помощью которой чиновники будут определять, можно ли магазину непродовольственных товаров работать в период жёстких ограничений с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Эту формулу вывел комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Тележки в магазине Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Напомним, в указанный период в Петербурге запрещается деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек, объектов без торгового зала, объектов торговли продовольственными товарами, а также объектов торговли непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.

Выведенная формула как раз и должна определить наличие тех самых 30%, при которых магазину будет позволено принимать покупателей во время локдауна.

«Чтобы вычислить этот показатель, необходимо сложить все наименования продовольственных товаров и товаров первой необходимости (согласно перечню Минпромторга), разделить на общее количество товаров торговой точки и умножить на 100%, — пишет «Фонтанка» на основании документа комитета, опубликованного на сайте Смольного. — Учитываются позиции, предлагаемые к продаже, представленные на витринах, прилавках (выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах), и (или) предлагаемых к продаже по прейскуранту»

В списке непродовольственных товаров первой необходимости значится более 20 наименований, среди которых мыло и дезинфицирующие средства, гигиенические принадлежности, стиральный порошок, спички, свечи, товары для младенцев, а также автомобильное топливо и смазочные материалы.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный разъяснил порядок применения жёстких ограничений и QR-кодов