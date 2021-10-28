Москва, , 18:03 — REGNUM Публикация «официального письма» дипломатического представительства РФ в Приштине «Министерству иностранных дел Косово» — это провокация, нацеленная на то, чтобы представить в общественном восприятии позицию России к косовскому вопросу как изменяющуюся. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 октября на брифинге в Москве.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так Захарова ответила на вопрос ИА REGNUM о том, существовало ли на самом деле письмо российского дипломатического представительства, в котором сепаратистское Косово упоминается без соответствующей звездочки, напоминающей о том, что речь идет о непризнанной территории, и если да, было ли руководству МИД РФ известно о его содержании, или оно является «эксцессом исполнителя».

«Вы знаете, это эксцесс косовской провокации и косовских провокаторов», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее она опубликовала в соцсетях комментарий по этому поводу, но не только по этому конкретному случаю, а по поводу «целого ряда подобных провокаций», в том числе в информационной среде.

«Упомянутый случай не единственный, просто о многих вещах мы даже не рассказываем широкой общественности, настолько они безобразные и абсурдные. Честно говоря, даже в какой-то степени агрессивно то, что мы видим со стороны этих самых деструктивных косовских провокаторов. Поэтому характеристика дана не одному, не двум примерам, акциям или актам. Их очень много, особенно в последнее время. Поэтому не надо думать, что эти провокации пройдут или мы их не будем должным образом оценивать. Мы знаем, что это такое, мы знаем на что они нацелены», — рассказала официальный представитель МИД России.

При этом Захарова отметила, что гораздо важнее понимать смысл всех этих провокаций — на что они нацелены.

«Нацелены они на то, чтобы сделать все возможное и сформировать в общественном восприятии позицию России по отношении к Косово и, соответственно, по резолюции СБ ООН 1244 как подверженную изменениям, как балансирующую и дальше можете использовать любые эпитеты, которых в сети было немало. Ровно на это нацелена вся эта информационная кампания. Для этого будет делаться все. Видимо, это жизненно важно для определенных косовских сил и для тех, кто за ними стоит», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что МИД России не собирается комментировать каждую подобную акцию по отдельности, так как их десятки и сотни. Но зато Москва повторяет, что ее позиция по косовскому вопросу не перетерпела никаких изменений — она четко выстраивается исходя из международного права и, в частности, их Резолюции СБ ООН 1244, продолжила Захарова.

«Наши подходы хорошо известны. Мы их излагали на всех уровнях, мы об этом говорили нашим партнерам. Но самое главное, еще раз подчеркну — наша позиция не перетерпела изменений», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, что ранее бывший «министр иностранных дел Косово» Мелиза Харадинай-Субла опубликовала в «Твиттере» фотографию якобы обращения канцелярии посольства РФ в Сербии, которая действует в Приштине, к «министерству иностранных дел» Косово. Харадинай-Стубла отметила, что уже сам тон письма свидетельствует о том, что Москва фактически признала Косово. Захарова в своем телеграм-канале опубликовала комментарий по этому поводу, в котором публикация была охарактеризована как «дезинформационный сброс».