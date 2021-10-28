Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Судебный коммитет Сената США одобрил кандидатуру главного критика Goggle Джонатана Кантера на должность главы антимонопольного отдела министерства юстиции, сообщает 28 октября Reuters.

Штаб-квартира министерства юстиции США (сс) Coolcaesar

Во время слушаний Кантер поклялся следить за выполнением антимонопольных законов в сельском хозяйстве, медицине и на рынке труда, а также в сфере технологических компаний.

Сенаторы поддержали кандидатуру Кантера заявив, что он владеет глубоким пониманием проблемы.

В попытке установить более жесткий контроль над выполнением антимонопольных правил, администрация президента США Джо Байдена предложила двух кандидатов, имеющих опыт в технологической сфере — Тима Ву в национальный экономический совет и Лину Хан на пост председателя федеральной торговой комиссии.

Если полный состав Сената утвердит кандидатуру, Кантер возглавит антимонопольный отдел министерства юстиции в тот момент, когда эксперты призывают усилить контроль за компаниями Google, Facebook, Amazon и Apple, которые отрицают любые правонарушения.