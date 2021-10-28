Тбилиси, , 18:12 — REGNUM В одной из камер тюремной клиники исправительного учреждения № 18, расположенного в тбилисском районе Глдани, куда, как ожидается, из Рустави переведут Михаила Саакашвили, проводятся специальные подготовительные и ремонтные работы, сообщает 28 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Для того, чтобы, по крайней мере, формально создать необходимые условия для пребывания в этой клинике голодающего Саакашвили, было также проведено совещание группы врачей. Главный врач тюремной больницы Манана Элефтерова вчера подтвердила то, что был издан экстренный приказ о её назначении на эту должность и отдано распоряжение собрать врачей, чьё присутствие в клинике может оказаться необходимым. Что касается норм безопасности, то стоит отметить, что в глданской тюремной больнице помощниками медсестёр и санитарами работают сами заключенные. Это означает, что в любой момент против Саакашвили могут быть предприняты любые насильственные действия, отмечает «Мтавари архи». В связи с этим защитники Саакашвили требуют, чтобы он был госпитализирован не в тюремную больницу, а в клинику гражданского типа.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.