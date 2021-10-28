Нью-Дели, , 17:56 — REGNUM В Индии более 103 млн. человек не пришли на вакцинирование второй дозой прививки от коронавируса, сообщает 28 октября The Guardian.

Вакцина

По мнению медработников, причина в том, что людям кажется достаточным одной дозы прививки.

«Мы уже видели такое самоуспокоение у больных туберкулезом. Они начинают принимать лекарство, а через пару недель, когда им становится лучше, они прекращают это делать, хотя больные должны принимать их в течение шести месяцев. К вакцинам отношение то же. Я уверена, им кажется, что одной дозы достаточно, потому что никто не заболевает», — цитирует издание слова медика из индийского города Найнитал.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия обратился к властям штатов с призывом обратить внимание на эту проблему. По его словам, в ноябре медицинские работники начнут делать обходы, чтобы выявить не пожелавших получить вторую дозу вакцины.

Издание отмечает, что это подрывает план индийского правительства вакцинировать все взрослое население к 31 декабря 2021 года.

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