Москва, , 17:56 — REGNUM В Москве наблюдается рост числа желающий пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 28 октября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Уже с прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться и, что самое важное, наблюдаем рост желающих поставить прививку повторно через шесть месяцев», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ракова уточнила, что в последнее время в Москве вакцинируется в среднем 26−27 тысяч человек ежедневно, из них порядка 7−8 тысяч человек проходят повторную вакцинацию.

«Мы думаем, что количество вакцинированных людей будет расти в ближайшие недели, поэтому уже с этой недели расширяем вакцинационные мощности до 35 тысяч», — добавила заместитель мэра.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы надеются на стабилизацию ситуации с COVID-19 в нерабочие дни