Москва, 28 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Украина может развязать полномасштабную войну против ДНР и ЛНР. Об этом 28 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Мы не можем исключить, что Украина пойдет на вариант развития событий, который практиковала Грузия в 2008 году», — сказал Коротченко.

По его словам, Украина сегодня — это реальный военный противник России, хотя военные возможности двух стран и несопоставимы.

«Да, несопоставим потенциал украинской и российской армии. Но сценарий, что Украина может спровоцировать войну, реален, и мы должны быть готовы на всех уровнях реагировать на это», — заявил военный эксперт.