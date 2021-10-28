Москва, , 17:53 — REGNUM Проверка в центре Москвы выявила работающие торговые организации, сообщает 28 октября оперативный штаб.

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Установлено, что на улице Новый Арбат в Центральном административном округе работали салон оптики «Айкрафт» и два салона связи «Билайн» и «Мегафон».

"Администрацией заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований», — рассказали в штабе.

За нарушения, которые выявила проверка, юридическому лицу штраф 300 тыс. рублей, который может быть увеличен до 1 млн рублей или приостановления деятельности до 90 суток.