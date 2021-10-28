Москва, 28 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Украина может нанести массированный удар по критически важной инфраструктуре жизнедеятельности ДНР и ЛНР. Об этом 28 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Реализовать такую возможность украинские военизированные формирования способны при помощи беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».

"Одно дело, если они будут атаковать военные объекты, другое, если они зимой одномоментно нанесут массированный удар по критическим объектам энергетической инфраструктуры ДНР и ЛНР — будет коллапс, хаос, геноцид», — спрогнозировал Коротченко.