Москва, , 17:47 — REGNUM Власти Москвы рассчитывают, что нерабочие дни, объявленные на период с 28 октября по 7 ноября, помогут стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы очень надеемся, что эпидемиологические каникулы дадут нам эффект и позволят в ближайшую неделю снизить темпы заболеваемости, и тем самым позволят медицинской системе не скатиться в коллапс, не захлебнуться и обеспечить всех пациентов необходимой медицинской помощью», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее Анастасия Ракова заявила, что темпы распространения коронавируса в Москве снижаются в последние дни, но ситуация остается напряжённой, заболеваемостью по-прежнему растёт.

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