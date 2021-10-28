Черкесск, 28 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Жителя Карачаево-Черкесии отправили в колонию за вырубку деревьев. Ущерб, нанесенный злоумышленником, превысил 18 млн рублей, сообщили 28 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Как установлено следствием и подтверждено в суде, 32-летний местный житель в период с декабря 2020 года по январь 2021 года незаконно срубил 49 деревьев породы бук и одно дерево породы дуб в Урупском лесничестве.

Этот факт стал достоянием правоохранительных органов, в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, обвиняемого обязали возместить ущерб, нанесенный лесничеству.