Москва, , 17:44 — REGNUM Вооруженные силы ДНР и ЛНР бессильны против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар». Об этом 28 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, России нужно действовать прагматично, а не заниматься «шапкозакидательством». Для этого, в частности, необходимо признать, что «Байрактары» представляют из себя серьезную угрозу. По его словам, ни ДНР, ни ЛНР не способны спивать эти БПЛА.

«Средств нет у них. А это значит, что Украина может дистанционно вести высокоточную войну, пусть и в ограниченном формате», — сказал Коротченко.

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