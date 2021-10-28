Ижевск, , 17:42 — REGNUM В Ижевске вынесен приговор в отношении 35-летнего мужчины, убившего соседа по палате в ковид-центре в мае 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Палата в госпитале для больных COVID-19 в Ростовской области Donland.ru

Установлено, что мужчина был госпитализирован ГКБ№2 Ижевска с признаками короновирусной инфекции 25 мая прошлого года. Он был помещен в палату с другими пациентами. До госпитализации мужчина злоупотреблял спиртными напитками. В связи с резким ограничением употребления алкоголя через три дня у него наступило временное психическое расстройство в форме делирия, полностью искажавшее восприятие им действительности.

В этом состоянии мужчина схватил со стола нож и нанес им несколько ударов соседу по палате. Другим пациентам удалось сбежать и позвать медицинский персонал. Нападавшего обезвредили приехавшие на вызов сотрудники полиции. Потерпевший от полученных ранений через два дня скончался.

По результатам двух проведенных судебно-психиатрических экспертиз осужденный был признан невменяемым, на момент совершения преступления он находился «во временно болезненном состоянии в форме алкогольного абстинентного состояния с делирием и не мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими».

Постановлением суда мужчина был признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), ему назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь общего типа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на седьмом этаже ГКБ № 6 Ижевска, где оборудованы койки для лечения больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией, произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 74 пациента госпиталя. В результате происшествия никто не пострадал.

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