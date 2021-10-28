Астрахань, 28 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Масштабные учения с участием пяти соединений ПВО с применением зенитно-ракетных комплексов С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М» прошли в Астраханской области, сообщает 28 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

В ходе учений было сбито более 40 воздушных целей условного противника.

Отрабатывалось отражение массированного воздушно-космического нападения и организация эшелонированной системы ПВО.

«Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 километров. Все назначенные цели в ходе учения были обстреляны и уничтожены», — указано в сообщении Минобороны России.

Боевые расчёты «зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили одновременный массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет роя беспилотных летательных аппаратов условного противника».

В учениях по применению эшелонированной системы ПВО было задействовано свыше 1000 военнослужащих и 300 единиц вооружения и военной техники.

Роль средств нападения противника исполняли высокоскоростные ракеты-мишени — аналоги баллистических и аэродинамических воздушных целей, а также универсальный комплекс «Адьютант», способный имитировать всю линейку средств воздушного нападения вероятного противника от вертолетов до крылатых ракет.

Уточняется, что первый рубеж эшелонированной системы ПВО был образован ЗРС С-300В4, уничтожавшими аэробаллистические цели типа ракет, сходившие с высоты свыше 150 км. Второй рубеж обеспечили комплексы войсковой ПВО «Бук-М3» и «Тор-М2», отразившие атаку крылатых ракет условного противника на предельно малых высотах.

Также «Бук-М3» и «Тор-М2» поразили высокоскоростные групповые цели, имитирующие группы авиации и рой БПЛА.

На ближнем рубеже системы ПВО работали боевые машины «Тайфун-ПВО», расчеты которых с помощью ПЗРК «Верба» перехватили и уничтожили оставшиеся средства воздушного нападения условного противника.