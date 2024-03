Вашингтон, 28 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Бывший журналист газеты The New York Times Николас Кристоф решил баллотироваться в губернаторы Орегона, заявив, что штату нужна свежая кровь, чтобы решить проблемы в сельской местности, сообщает 28 октября Associated Press.

Todd Van Hoosear New York Times

«Я никогда не баллотировался на политические должности», — сказал Кристоф в предвыборном видеоролике, указав, что это является его преимуществом, а также объяснил, что, освещая кризисы по всему миру, он с болью в сердце наблюдал за проблемами в своем родном штате.

В своем видео начинающий политик указал, что политик со стажем не смогли решить такие проблемы, как наркомания, бездомность, дорогое жилье, стремительно растущий уровень преступности в Портленде и плохая профилактика психического здоровья.

«Ничего не изменится, если мы не перестанем год за годом продвигать по карьерной лестнице политиков, которые отказываются сделать шаг на встречу проблемам, с которыми сталкивается Орегон», — сказал Кристоф.