29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, Наталья Стрельцова, Ярослав Чингаев, , 03:08 — REGNUM Дни с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочими, кроме того, в столице введён ряд ограничений. По мнению властей, такие меры позволят разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса.

Марьино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Марьино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Детская зона в ТЦ «Бум» в Марьино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Фудкорт работает только навынос. ТЦ «Бум» в Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Алкомаркеты закрыты, если в ассортименте преобладает алкогольная продукция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина в нерабочие дни приостанавливается работа всех организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, и предприятий непрерывного цикла.

Доставщик еды Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва в период ограничений Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работа общепита в период ограничений Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Общепит строго выполняет требования Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение, в школах и детских садах объявлены каникулы, также приостановлена работа учреждений дополнительного образования. Столичные МФЦ работают в онлайн-режиме, регистрация брака в ЗАГСе возможна только в неторжественной обстановке и без присутствия гостей.

Кофейни и небольшие кафе работают навынос Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа навынос Василий Иванов © ИА REGNUM Покупатели могут взять покупки с собой Василий Иванов © ИА REGNUM

Шаурма навынос Василий Иванов © ИА REGNUM

Курьеры спешат на помощь Василий Иванов © ИА REGNUM

Заведения общественного питания работают только навынос или на доставку. Открыты лишь продуктовые магазины, аптеки и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента. Ограничения действуют и на алкомаркеты, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов.

Закрытый ТК «Москва» в Люблино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Магазин в Люблино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Магазин в Люблино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

ТДК «Тройка» продолжает работу Василий Иванов © ИА REGNUM

ТДК «Тройка» Василий Иванов © ИА REGNUM Полупустые ТЦ Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Магазины увешаны всевозможными объявлениями Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Непродовольственные магазины работают только на доставку Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кроме того, закрыты салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, концертные залы и библиотеки, химчистки и прачечные.

Вход в театры возможен только при наличии QR кода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первый день локдауна в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Маникюрный кабинет в ТЦ «Город». Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В соответствии с указом мэра Москвы автосервисы и шиномонтажи также обязаны приостановить свою деятельность. Такое решение вызвало недовольство не только у владельцев бизнеса, но и у автомобилистов. Закрытие шиномотажей во время сезона смены летней резины, по их мнению, может привести лишь к многочисленным авариям на дороге. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, далеко не все организации по ремонту и обслуживанию автомобилей пошли на требования властей, многие работают на свой страх и риск в прежнем режиме.

Работающий шиномонтаж в Марьино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Работающий автосервис в Кузьминках. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зато общественного транспорта никакие ограничения не коснулись. Метро работает в штатном режиме, но стоит отметить, что людей в подземке всё же стало значительно меньше. С 8 ноября и до улучшения ситуации с COVID-19 будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей из группы риска (старше 60 лет или с хроническими заболеваниями). Блокировка карт не коснётся людей, перенёсших заболевание в последние полгода, а также вакцинированных.

Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пенсионерам отключили социальные карты для проезда в транспорте Василий Иванов © ИА REGNUM

В случае невыполнения требований указа предприятия понесут административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Магазины закрыты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва в период новых ограничений Наталья Стрельцова © ИА REGNUM