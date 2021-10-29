Василий Иванов, Наталья Стрельцова, Ярослав Чингаев, 29 октября 2021, 03:08 — REGNUM Дни с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочими, кроме того, в столице введён ряд ограничений. По мнению властей, такие меры позволят разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса.

Марьино. Первый день локдауна в Москве
Марьино. Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Марьино. Первый день локдауна в Москве
Марьино. Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Детская зона в ТЦ «Бум» в Марьино. Первый день локдауна в Москве
Фудкорт работает только навынос. ТЦ «Бум» в Марьино
Детская зона в ТЦ «Бум» в Марьино. Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Фудкорт работает только навынос. ТЦ «Бум» в Марьино
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Алкомаркеты закрыты, если в ассортименте преобладает алкогольная продукция
Алкомаркеты закрыты, если в ассортименте преобладает алкогольная продукция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина в нерабочие дни приостанавливается работа всех организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, и предприятий непрерывного цикла.

Доставщик еды
Доставщик еды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кафе работают навынос или на доставку
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Курьерская служба в эти дни особенно востребована
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Курьер ждёт выдачи заказа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва в период ограничений
Москва в период ограничений
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работа общепита в период ограничений
Работа общепита в период ограничений
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Общепит строго выполняет требования
Общепит строго выполняет требования
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение, в школах и детских садах объявлены каникулы, также приостановлена работа учреждений дополнительного образования. Столичные МФЦ работают в онлайн-режиме, регистрация брака в ЗАГСе возможна только в неторжественной обстановке и без присутствия гостей.

Кофейни и небольшие кафе работают навынос
Кофейни и небольшие кафе работают навынос
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа навынос
Покупатели могут взять покупки с собой
Работа навынос
Василий Иванов © ИА REGNUM
Покупатели могут взять покупки с собой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шаурма навынос
Шаурма навынос
Василий Иванов © ИА REGNUM
Очередь к окну обслуживания KFC
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первый день локдауна в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первый день локдауна в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Курьеры спешат на помощь
Курьеры спешат на помощь
Василий Иванов © ИА REGNUM

Заведения общественного питания работают только навынос или на доставку. Открыты лишь продуктовые магазины, аптеки и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента. Ограничения действуют и на алкомаркеты, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов.

Закрытый ТК «Москва» в Люблино. Первый день локдауна в Москве
Закрытый ТК «Москва» в Люблино. Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Магазин в Люблино. Первый день локдауна в Москве
Магазин в Люблино. Первый день локдауна в Москве
Магазин в Люблино. Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Магазин в Люблино. Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
ТДК «Тройка» продолжает работу
ТДК «Тройка» продолжает работу
Василий Иванов © ИА REGNUM
ТДК «Тройка»
Полупустые ТЦ Москвы
ТДК «Тройка»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полупустые ТЦ Москвы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Магазины увешаны всевозможными объявлениями
Магазины увешаны всевозможными объявлениями
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Непродовольственные магазины работают только на доставку
Непродовольственные магазины работают только на доставку
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кроме того, закрыты салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, концертные залы и библиотеки, химчистки и прачечные.

Вход в театры возможен только при наличии QR кода
Вход в театры возможен только при наличии QR кода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый день локдауна в Москве
Первый день локдауна в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Маникюрный кабинет в ТЦ «Город». Первый день локдауна в Москве
Маникюрный кабинет в ТЦ «Город». Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В соответствии с указом мэра Москвы автосервисы и шиномонтажи также обязаны приостановить свою деятельность. Такое решение вызвало недовольство не только у владельцев бизнеса, но и у автомобилистов. Закрытие шиномотажей во время сезона смены летней резины, по их мнению, может привести лишь к многочисленным авариям на дороге. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, далеко не все организации по ремонту и обслуживанию автомобилей пошли на требования властей, многие работают на свой страх и риск в прежнем режиме.

Работающий шиномонтаж в Марьино. Первый день локдауна в Москве
Работающий шиномонтаж в Марьино. Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Первый день локдауна в Москве
Работающий автосервис в Кузьминках. Первый день локдауна в Москве
Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Работающий автосервис в Кузьминках. Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зато общественного транспорта никакие ограничения не коснулись. Метро работает в штатном режиме, но стоит отметить, что людей в подземке всё же стало значительно меньше. С 8 ноября и до улучшения ситуации с COVID-19 будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей из группы риска (старше 60 лет или с хроническими заболеваниями). Блокировка карт не коснётся людей, перенёсших заболевание в последние полгода, а также вакцинированных.

Первый день локдауна в Москве
Первый день локдауна в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пенсионерам отключили социальные карты для проезда в транспорте
Пенсионерам отключили социальные карты для проезда в транспорте
Василий Иванов © ИА REGNUM

В случае невыполнения требований указа предприятия понесут административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Магазины закрыты
Магазины закрыты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва в период новых ограничений
Москва в период новых ограничений
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скопление людей у фудкортов
Скопление людей у фудкортов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торговые точки и сувенирные лавки закрыты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торговые точки и сувенирные лавки закрыты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Арбат
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва в период ограничений
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва в период ограничений
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM