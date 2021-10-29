Василий Иванов, Наталья Стрельцова, Ярослав Чингаев, 29 октября 2021, 03:08 — REGNUM Дни с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочими, кроме того, в столице введён ряд ограничений. По мнению властей, такие меры позволят разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса.
В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина в нерабочие дни приостанавливается работа всех организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, и предприятий непрерывного цикла.
Высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение, в школах и детских садах объявлены каникулы, также приостановлена работа учреждений дополнительного образования. Столичные МФЦ работают в онлайн-режиме, регистрация брака в ЗАГСе возможна только в неторжественной обстановке и без присутствия гостей.
Заведения общественного питания работают только навынос или на доставку. Открыты лишь продуктовые магазины, аптеки и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента. Ограничения действуют и на алкомаркеты, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов.
Кроме того, закрыты салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, концертные залы и библиотеки, химчистки и прачечные.
В соответствии с указом мэра Москвы автосервисы и шиномонтажи также обязаны приостановить свою деятельность. Такое решение вызвало недовольство не только у владельцев бизнеса, но и у автомобилистов. Закрытие шиномотажей во время сезона смены летней резины, по их мнению, может привести лишь к многочисленным авариям на дороге. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, далеко не все организации по ремонту и обслуживанию автомобилей пошли на требования властей, многие работают на свой страх и риск в прежнем режиме.
Зато общественного транспорта никакие ограничения не коснулись. Метро работает в штатном режиме, но стоит отметить, что людей в подземке всё же стало значительно меньше. С 8 ноября и до улучшения ситуации с COVID-19 будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей из группы риска (старше 60 лет или с хроническими заболеваниями). Блокировка карт не коснётся людей, перенёсших заболевание в последние полгода, а также вакцинированных.
В случае невыполнения требований указа предприятия понесут административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 дней.