Нижний Новгород, , 17:36 — REGNUM Министерство образования Нижегородской области направило в школы письмо, в котором обращается к учителям с просьбой стать добровольцами, которые будут помогать медиками бороться с коронавирусом, передают местные СМИ сегодня, 28 октября.

Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале Александр Куликов © ИА REGNUM

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Предполагается, что преподаватели не будут контактировать с больными, но помогут медучреждениям, трудясь в качестве волонтёров в транспортных цехах или колл-центрах.

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В образовательном ведомстве отмечают, что региональные власти вынуждены просить педагогов об оказании этой услуги, поскольку это поможет снизить нагрузку на медицинские организации во время нерабочих дней

ИА REGNUM напоминает, что правительство Нижегородской области объявили период с 25 октября по 7 ноября нерабочим. Данная мера связана с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе, вызванной резким ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

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