Петергоф, Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В период «нерабочих» дней с 30 октября по 7 ноября включительно государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Петергоф» дополнительно открывает музеи, посетить которые можно будет согласно установленным правилам. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Дарья Драй ИА REGNUM Екатерининский корпус ГМЗ Петергоф

Напомним, согласно распоряжению Смольного, попасть в музеи могут посетители по предъявлению QR-кода переболевшего или вакцинированного, при наличии медицинской справки, подтверждающей противопоказание к вакцинации, или при наличии отрицательного ПЦР теста. Детям для посещения музеев данные документы не нужны.

Так, с 1 ноября ежедневно кроме понедельника будут открыты: Большой петергофский дворец, музей «Особая кладовая», дворец «Марли», историко-культурный проект «Государевы потехи», Дворец «Коттедж» в Александрии и дворец Петра I в Стрельне. Ежедневно, кроме вторника, 2 ноября, открыты Большой Меншиковский дворец и зимняя церковь Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме, кроме четверга, 4 ноября, — Екатерининский корпус дворца «Монплезир».

На выходных будут открыты: Банный корпус дворца «Монпезир» в Нижнем парке Петергофа, Фермерский дворец и Дворцовая телеграфная станция в парке Александрия, музей «Картинный дом» в Ораниенбауме.

«Все парки (Нижний, Александрия и Ораниенбаум) бесплатные, и гулять по ним можно без QR-кода и ПЦР-тестов», — добавили в ГМЗ.

Отметим, что билеты в музеи можно приобрести заранее на официальном сайте tickets.peterhofmuseum.ru и в кассах музеев в день посещения.