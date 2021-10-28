Кострома, 28 октября 2021, 18:46 — REGNUM В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Костроме будет функционировать волонтёрский центр. Об этом сообщает дума Костромской области.
Добровольцы помогут пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, и больным COVID-19 с доставкой продуктов и лекарств на дом. Из соображений безопасности контакты с инфицированными исключены. Молодые люди будут оставлять пакеты со всем необходимым у дверей заражённых и контактных костромичей.
Всего в центре будут трудиться 50 волонтёров, в том числе активисты государственного молодёжного центра «Кострома». Такого количества добровольцев недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех людей, вынужденных находиться дома.
Оставить заявку на доставку продуктов горожане могут по телефону 51−54−59. Пока волонтёры работают только в Костроме, но в дальнейшем планируется расширить их сеть на всю область. Не исключено, что волонтёрский центр продолжит функционировать и после завершения нерабочих дней.
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