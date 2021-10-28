Кострома, 28 октября 2021, 18:46 — REGNUM В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Костроме будет функционировать волонтёрский центр. Об этом сообщает дума Костромской области.

Пластиковый пакет
Пластиковый пакет

Добровольцы помогут пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, и больным COVID-19 с доставкой продуктов и лекарств на дом. Из соображений безопасности контакты с инфицированными исключены. Молодые люди будут оставлять пакеты со всем необходимым у дверей заражённых и контактных костромичей.

Всего в центре будут трудиться 50 волонтёров, в том числе активисты государственного молодёжного центра «Кострома». Такого количества добровольцев недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех людей, вынужденных находиться дома.

«Мы принимаем в волонтёры абсолютно всех желающих. Условия только два — человеку должно быть минимум 18 лет, и он должен быть вакцинирован от COVID-19. Занятость добровольцев в нерабочую неделю — с 9 до 17 часов, но мы найдём задачу и для тех людей, которые не могут позволить себе помогать на протяжении всего этого времени. Главное, чтобы волонтёров стало больше», —сказала руководитель регионального центра развития добровольческой деятельности Костромской области Наталья Кунгурцева.

Оставить заявку на доставку продуктов горожане могут по телефону 51−54−59. Пока волонтёры работают только в Костроме, но в дальнейшем планируется расширить их сеть на всю область. Не исключено, что волонтёрский центр продолжит функционировать и после завершения нерабочих дней.

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