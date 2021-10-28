Кострома, 28 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Костроме будет функционировать волонтёрский центр. Об этом сообщает дума Костромской области.

Пластиковый пакет

Добровольцы помогут пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, и больным COVID-19 с доставкой продуктов и лекарств на дом. Из соображений безопасности контакты с инфицированными исключены. Молодые люди будут оставлять пакеты со всем необходимым у дверей заражённых и контактных костромичей.

Всего в центре будут трудиться 50 волонтёров, в том числе активисты государственного молодёжного центра «Кострома». Такого количества добровольцев недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех людей, вынужденных находиться дома.

«Мы принимаем в волонтёры абсолютно всех желающих. Условия только два — человеку должно быть минимум 18 лет, и он должен быть вакцинирован от COVID-19. Занятость добровольцев в нерабочую неделю — с 9 до 17 часов, но мы найдём задачу и для тех людей, которые не могут позволить себе помогать на протяжении всего этого времени. Главное, чтобы волонтёров стало больше» , — сказала руководитель регионального центра развития добровольческой деятельности Костромской области Наталья Кунгурцева .

Оставить заявку на доставку продуктов горожане могут по телефону 51−54−59. Пока волонтёры работают только в Костроме, но в дальнейшем планируется расширить их сеть на всю область. Не исключено, что волонтёрский центр продолжит функционировать и после завершения нерабочих дней.