Ставрополь, 28 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае получат подарки к Новому году свыше 136 тыс. школьников. На их приобретение из бюджета края будет выделено 79 млн рублей, сообщили в правительстве региона. Новогодние подарки будут предоставлены учащимся 1−4 классов.

Kartinki.me Новый год

Каждый подарочный набор будет стоить около 580 рублей. В нем будет в общей сложности около полутора килограммов конфет отечественного производителя. Вручение подарков состоится во время новогодних утренников в период с 20 по 28 декабря.

Ещё около 3,4 тыс. детей региона в возрасте от трех до 12 лет получат сладкие подарки от губернатора края. Их будут вручать в ходе губернаторской благотворительной ёлки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также особо отличившимся в спорте, искусстве и учебе школьникам.