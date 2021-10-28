Бишкек, 28 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», в соответствии с которым в республике упраздняется институт статс-секретарей в госорганах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В президентской администрации отмечают, что такое решение принято по итогам анализа и мониторинга деятельности статс-секретарей, которые не оправдали своё существование и не показали эффективность в государственном управлении.

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Теперь обязанности, которые ранее выполняли статс-секретари, будут возложены на заместителей руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года власти Киргизии объединили целый ряд министерств и ведомств под предлогом необходимости сократить количество чиновников.

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