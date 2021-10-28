Нижний Новгород, , 17:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Нижегородской области опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о том, что регион якобы обязали отдать Москве 15% имеющихся в каждом из региональных медучреждений вакцин против коронавируса.

Вакцина Minpromtorg.gov.ru

В ведомстве назвали фейком копию переписки об отправке запаса препаратов для профилактических прививок от COVID-19, которая якобы велась в рабочем чате минздрава.

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Также в министерстве отметили, что по состоянию на 28 октября прививку от коронавирусной инфекции хотя бы одним из двух компонентов вакцины уже получили 1 211 970 жителей Нижегородской области.

ИА REGNUM напоминает, что минздрав Нижегородской области планирует до ноября вакцинировать около 2 млн жителей региона для стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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