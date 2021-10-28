Белгород, , 17:34 — REGNUM Дистанционное закрытие больничных листов в тестовом режиме введут с 1 ноября в Белгородской области. Об этом 28 октября заявил губернатор Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Глава региона провёл совещание с главными врачами медучреждений области и посетил поликлинику №7 Белгорода. Вячеслав Гладков уверен, что снизить рост заболеваемости COVID-19 поможет, в том числе, перевод некоторых медуслуг в электронный формат — за счёт этой меры будут исключены очереди в больницах.

«Сегодня утром в 7-ой белгородской поликлинике лично убедился, что люди стоят в очередях для закрытия больничных. Это надо исправлять, в том числе и для облегчения работы врачей. Мы должны хотя бы на четверть сократить число прибывающих в больницы пациентов», — пояснил губернатор.

С 1 ноября областному департаменту цифрового развития поручено обеспечить пациентов возможностью подавать дистанционные заявления об оформлении больничных листов в белгородские медучреждения. В первую очередь тестировать сервис будут пациенты, где существуют наибольшие очереди. Это Белгород, Старый Оскол и Губкин.

С начала октября 2021 года в Белгородской области оформлено порядка 80 тысяч больничных листов, из которых более половины — с заболеванием COVID-19.