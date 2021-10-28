Москва, 28 октября 2021, 17:32 — REGNUM Стоимость грузоперевозок по морю (морской фрахт — прим. ИА REGNUM) в ближайшее время будет только расти. Об этом 28 октября заявила ведущий специалист по организации закупок компании STALOGISTIC Анастасия Панкратович.
По её словам, за год ставки на морской фрахт выросли в несколько раз. Также подорожала терминальная обработка грузов, перевозка по железной дороге. Последнее связано с тем, что, например, в портах Дальнего Востока наблюдается острый дефицит подвижного состава. Стали жестче и другие условия, в частности сократилось количество свободных дней пользования и хранения контейнеров в портах, зато увеличилась сверхнормативная суточная стоимость.
«Мы не видим предпосылок для улучшения ситуации и прогнозируем рост ставок еще на 20−30% от текущего уровня. К китайскому Новому году, то есть к февралю 2022 года, средняя стоимость морского фрахта на направлении Китай — порты Дальнего Востока может составить уже 15 000 долларов США», — спрогнозировала Панкратович.
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