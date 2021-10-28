Петрозаводск, , 17:34 — REGNUM Власти Карелии не планируют объявлять локдаун в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, как это сделал мэр Москвы. Об этом 28 октября сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Проверка QR-кодов на входе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Объявлять локдаун на этот период, как Москва и некоторые другие регионы, мы не будем. В Карелии продолжат работу органы власти, местное самоуправление, многие организации и учреждения. Графики работы должны быть опубликованы на сайтах министерств и ведомств», — пояснил глава региона.

В период 30 октября по 7 ноября жители Карелии могут проводить тренировки на открытом воздухе, заниматься в фитнес-залах, бассейнах, посещать музеи, торговые центры, кафе, рестораны. Там, где необходимо, обязательно предъявлять QR-коды, ПЦР-тесты или справки.

«Однако работа заведений общественного питания, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, дискотек теперь разрешаются только до 23:00 часов, а не до 01:00 ночи, как было ранее», — указал Парфенчиков.

В детских садах Карелии с 1 по 3 ноября будут организованы дежурные группы для тех детей, чьи родители в этот период работают. При этом смешивание детей по возрастам не допускается. Такая задача поставлена органам местного самоуправления.

«С 1 декабря родителям при посещении детского сада, школы, организаций дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ необходимо будет предъявлять один из трех документов: QR-код, справку о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня. Зайти в образовательное учреждение без этих документов будет нельзя», — уточнил Артур Парфенчиков.

Что касается туристов старше 18 лет, которые приедут в республику из других регионов, то при заселении в гостиницу они должны предъявить один из трех документов: QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест.

«По окончании нерабочих дней гостиницы с паспортами коллективного иммунитета освобождаются от данного требования», — заключил Парфенчиков.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Карелии выявлено 73 939 инфицированных жителей, среди которых 8466 детей. За прошедший день, после суточного спада, в регион вновь наметился рост выявленных зараженных: 299 человек, что на 16 человек больше, чем днем ранее. Среди новых инфицированных всего четыре человека ранее прошли вакцинацию.

В регионе, при высокой госпитализации, свободно 18,1% коек. Сейчас в ковидных стационарах проходят лечение 907 человек, среди которых всего один вакцинированный. Состояние пяти пациентов врачами оценивается как тяжелое, двое из них подключены к ИВЛ.

Смогли победить коронавирус 69 605 человек, в том числе 7974 ребенка. Умерли 969 пациентов с COVID-19, в том числе пять летальных случаев было зарегистрировано за минувший день.

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