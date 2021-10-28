Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Компания из Айдахо, США, которая удачно выпустила на рынок генно-модифицированный картофель, объявила 28 октября, что поможет калифорнийской компании по разведению растений вырастить клубнику, которая должна дольше сохранять свежесть и быть менее привередливой к погоде, сообщает Associated Press.

Генетический код U.S. Department of Energy Human Genome Program

Компании Simplot и Plant Sciences, являющиеся частными, сказали, что ожидают выпустить на рынок генномодифицированную клубнику в течение нескольких лет.

Напомним, что США вырастили в 2020 году клубники на $2,2 млрд, по большей части в Калифорнии, согласно данным департамента сельского хозяйства США. Однако потребители выбрасывают примерно 35% товара из-за порчи. Компании Simplot и Plant Sciences заявили, что генетически модифицированная клубника поможет сократить количество отходов, а также сделать ягоды доступными большую часть года.