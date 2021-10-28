Рустави, Грузия, 28 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 28 октября на своей странице в «Фейсбуке» принёс извинения украинскому журналисту Дмитрию Гордону за то, что грузинские власти не пустили его на территорию страны.

President.gov.by Дмитрий Гордон

«Дмитрий Гордон — самый известный и титулованный журналист на всем постсоветском пространстве, в русскоязычном и украиноязычном мире. Он большой сторонник и друг Грузии. Его жена Алеся также очень известная журналистка и наша сторонница. Среди личных врагов Гордона — Путин и Лукашенко. И сегодня несколько сотен миллионов их поклонников, к сожалению, увидели, что Грузия, некогда являвшаяся маяком демократии, становится хуже, чем Россия. Это — большой международный скандал и черное пятно для Грузии. Я хочу поблагодарить их за попытку въехать в Грузию и извиниться за такое обращение с ними от имени всех нормальных грузин», — заявил Саакашвили.

Напомним, что 26 октября грузинские власти не позволили находившемуся в тбилисском аэропорту Дмитрию Гордону пересечь границу Грузии, а затем депортировали его из страны.