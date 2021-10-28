Челябинск, 28 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Челябинске между двумя сотрудниками одного из отделов полиции произошёл конфликт. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В результате конфликта старший следователь получил телесные повреждения. Этот факт установили оперативники собственной безопасности главка в ходе проверки.

Материалы этой проверки направлены в Следственный комитет. Если вину подозреваемого подтвердит суд, то его уволят со службы.