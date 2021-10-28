Ярославль, 28 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области издал приказ об утверждении порядка осуществления стимулирующих выплат медработникам, участвующим в вакцинации. Ещё врачам возместят расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатят компенсации на неиспользованный отпуск. Соответствующий документ опубликован на портале правительства Ярославской области.

Mos.ru Вакцинация

Приказ подписан 27 октября 2021 года. Организацией выплат должны заняться руководитель каждой больницы. За одного вакцинированного будут платить 200 рублей — эта сумма распределяется на всех задействованных сотрудников.

В перечне медработников, участвующих в вакцинации указано 4 позиции. Это медработник, который проводит осмотр и заполняет карточку пациента — ему полагается выплата не менее 45 рублей. Не мене 30 рублей получит медработник, который вводит вакцину. Не менее 15 — сотрудник, который вносит данные о вакцинации в учётные документы и наблюдает за получившим прививку человеком в течение 30 минут. И, наконец, не менее 10 рублей получит работник, который вносит сведения о вакцинированном в информационный ресурс учёта.

Учитываться будут случаи вакцинирования с 27 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года. Всего на мотивацию медиков, проводящих вакцинацию направлено 136 миллионов рублей.