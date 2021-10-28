Волгоград, , 17:25 — REGNUM В Волгоградской области 28 октября выявлено 423 новых носителя коронавируса — на 11 больше предыдущих суток, что снова стало рекордом. В летальную статистику внесли ещё 30 случаев, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Палата реанимации в инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 102 698 жителей. Выздоровели 90 553 человека, из них 303 — выписаны после лечения за минувшие стуки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончался 3 471 пациент.