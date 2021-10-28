Вашингтон, , 18:27 — REGNUM В четверг, 28 октября, в США работали бригады коммунальных служб, пытаясь восстановить электричество в сотнях тысяч домов и предприятий в Новой Англии после того, как штормовой ветер с порывами обрушился на северо-восточное побережье, сообщает Associated Press.

Ураган

Более 300 тыс. потребителей остались без электричества утром 28 октября, сообщает агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Массачусетс. Более сотни домов остались без электричества на Род-Айленд.

Потребуются недели, чтобы наладить электроснабжение в некоторых районах.

Отметим, что на острове Виноградников Марты был зафиксирован самый сильный порыв ураган — 243 км/ч.

В Нью-Джерси погиб один водитель и еще один получил ранения в Моррис Тауншип. Власти Нью-Йорка также обнаружили тело каякера, пропавшего 26 октября у берегов Лонг-Айленд.