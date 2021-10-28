Волгоград, , 17:17 — REGNUM Тело неизвестного мужчины с множественными колото-резаными ранениями обнаружено в одном из дачных посёлков Волгограда. По горячим следам по подозрению в убийстве задержан 18-летний юноша, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет Sledcom.ru

О преступлении стало известно утром 26 октября — на тело мужчины наткнулись прохожие на просёлочной дороге в садовом товариществе Красноармейского района Волгограда. В первые же сутки следователям удалось установить личность убитого, им оказался 45-летний местный житель.

На одной из улиц города был обнаружен автомобиль «ВАЗ-2111», принадлежащий погибшему, в салоне которого криминалисты выявили улики, позволяющие вычислить подозреваемого в убийстве, 18-летнего юношу. Злоумышленник рассказал, что 25 октября между ним и погибшим внезапно возник конфликт, он схватил нож и несколько раз ранил «обидчика». Подозреваемый также сообщил, где находится орудие преступления.

Возбуждено уголовное дело, юноша задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу.