Москва, 28 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Самокаты вызывают много проблем для горожан, основными из которых являются вопросы безопасности, отсутствия регуляции парковочных мест и разрешенных для езды на самокатах дорожек. Таковы результаты исследования, проведенного агентством Digital Guru.

Elvert Barnes Электросамокат

Свои выводы компания сформировала, изучив 2190 сообщений пользователей соцсетей ВКонтакте и Facebook в городских сообществах Москвы из лент 228 групп. Выяснилось, что среди аудитории социальных сетей гораздо чаще проявляют агрессию в публикациях и комментариях именно пешеходы, нежели пользователи самокатов.

Авторы исследования отмечают, что с 2018 по 2020 год количество ДТП по России с участием электросамокатов выросло в восемь раз. Количество погибших в таких происшествиях увеличилось в шесть раз, раненых — в восемь раз.

«Самокаты и «самокатчики» прежде всего обсуждаются в связи с безопасностью: пешеходов, водителей, самих «самокатчиков» (в первую очередь детей). Среди наиболее частотных слов в сообщениях присутствуют «дети», «ребёнок», «подросток» — 19% в общей сложности от всего объема популярных слов. Немногим реже упоминаются пешеходы (17%)», — прокомментировал результаты исследования основатель агентства Андрей Кузьменков.