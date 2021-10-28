Ташкент, , 17:09 — REGNUM Заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с заместителем гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Сянчэнь Чжаном, сообщает 28 октября Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе встречи были обсуждены текущее состояние переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО, а также дальнейшие шаги по взаимодействию в данной области», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что для Узбекистана вступление в ВТО является приоритетной задачей, направленной на дальнейшую интеграцию страны в многостороннюю торговую систему.

«Стороны обсудили практические вопросы взаимодействия по проведению до конца текущего года 5-го заседания Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Сянчэнь Чжан подчеркнул, что руководством его организации была выражена готовность оказать всестороннюю поддержку в проведении данного мероприятия и в целом в процессе присоединения Узбекистана к ВТО.

«Достигнута договоренность о расширении технического содействия Узбекистану со стороны Секретариата ВТО и его международных экспертов в подготовке необходимых документов», — сообщает ведомство.

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