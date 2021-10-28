Орел, , 17:08 — REGNUM Жители Орловской области, не имеющие подтверждения о вакцинации от коронавируса или перенесённом ковиде, могут лишиться возможности ходить даже в продовольственные магазины. Возможность введения системы QR-кодов для походов за хлебом и молоком рассматривают в настоящее время орловские власти. Это следует из сообщения пресс-службы правительства Орловской области, опубликованном 28 октября по итогам заседания регионального оперативного штаба, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«С 8 ноября подобные ограничения коснуться также предприятий общественного питания, торговых центров и магазинов непродовольственных товаров. В дальнейшем, подчеркнул губернатор, поставлена задача вводить систему QR-кодов и для продовольственных магазинов», — говорится в сообщении облправительства.

Как сообщало ИА REGNUM, уже с 30 октября в Орловской области заработает система QR-кодов для фитнес-центров и SPA-салонов. По данным регионального облздрава, на 28 октября в регионе осталось 84 свободных койки для пациентов с COVID-19, ожидается перепрофилирование ещё 40 коек в Болховской ЦРБ. В Орловской области вакцинацию от коронавируса прошли 264 241 жителей.