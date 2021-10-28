Пекин, , 17:01 — REGNUM Пекинские медики приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции детей в возрасте от трёх лет, передаёт 28 октября агентство «Синьхуа»

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Пекине официально началась работа по вакцинации от COVID-19 детей в возрастной группе от 3 до 11 лет», — приводит агентство заявление китайского правительства.

Сообщается, что дети, уже переболевшие COVID-19, смогут пройти вакцинацию спустя шесть месяцев после болезни.

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, на сегодняшний день в стране сделано уже более 2,25 миллиарда прививок от коронавируса.