В Китае началась вакцинация от COVID-19 детей от трёх лет
Пекин, 28 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Пекинские медики приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции детей в возрасте от трёх лет, передаёт 28 октября агентство «Синьхуа»
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
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«В Пекине официально началась работа по вакцинации от COVID-19 детей в возрастной группе от 3 до 11 лет», — приводит агентство заявление китайского правительства.
Сообщается, что дети, уже переболевшие COVID-19, смогут пройти вакцинацию спустя шесть месяцев после болезни.
По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, на сегодняшний день в стране сделано уже более 2,25 миллиарда прививок от коронавируса.