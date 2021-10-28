Вашингтон, 28 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Револьвер кольт 45-го калибра, использованный на съемках фильма «Rust», не был тщательно проверен перед тем, как его дали актеру Алеку Болдуину, который выстрелил боевой свинцовой пулей, случайно убив оператора во время съемок в Нью-Мексико, сообщает 28 октября Reuters со ссылкой на документы суда.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Ханна Гутеррез, отвечавшая за оружие на съемочной площадке, рассказала следователям, что проверила оружие, но не нашла боевых патронов, согласно показаниям под присягой.Дэйв Холлс, ассистент режиссера, подтвердил, что передал пистолет Болдуину, сказав актеру, что оружие безопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» произошёл 21 октября. Во время съёмок актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соуза. Актёр стрелял из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами.