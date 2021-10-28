Токио, , 16:58 — REGNUM Болгарские спортсменки Боряна Калейн и Татьяна Воложанина вышли в финал многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в японском городе Китакюсю. Об этом 28 октября сообщила софийская газета «Днес».

Дмитрий Чечулин. Барельеф «Художественная гимнастика», вестибюль станции метро «Динамо» Николай Иванов © ИА REGNUM

По информации болгарского спортивного штаба, Боряна Калейн выступит с ракеткой и лентой, а Татьяна Воложанина представит номер с обручем и мячом. В квалификационном зачете указанные спортсменки заняли соответственно 4-е и 9-е места. На данный момент на первом месте в соответствующей таблице находится россиянка Дина Аверина.

Финал соревнований в индивидуальном многоборье Чемпионата пройдет в субботу, 30 октября. В них примут участие 18 гимнасток.

Ранее сборная Болгарии снялась с группового этапа Чемпионата из-за травмы одной из своих участниц — Лауры Траатс. Выступления болгарских участниц продолжаются в одиночном формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Дина Аверина не смогла выиграть четвёртое золото чемпионата мира