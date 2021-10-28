Токио, 28 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Болгарские спортсменки Боряна Калейн и Татьяна Воложанина вышли в финал многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в японском городе Китакюсю. Об этом 28 октября сообщила софийская газета «Днес».

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Художественная гимнастика», вестибюль станции метро «Динамо»

По информации болгарского спортивного штаба, Боряна Калейн выступит с ракеткой и лентой, а Татьяна Воложанина представит номер с обручем и мячом. В квалификационном зачете указанные спортсменки заняли соответственно 4-е и 9-е места. На данный момент на первом месте в соответствующей таблице находится россиянка Дина Аверина.

Финал соревнований в индивидуальном многоборье Чемпионата пройдет в субботу, 30 октября. В них примут участие 18 гимнасток.

Ранее сборная Болгарии снялась с группового этапа Чемпионата из-за травмы одной из своих участниц — Лауры Траатс. Выступления болгарских участниц продолжаются в одиночном формате.