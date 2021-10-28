Тбилиси, , 17:55 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава выразила уверенность в том, что Грузия станет лидером по динамике экономического роста среди европейских стран, сообщает 28 октября грузинский телеканал «Формула».

Натия Турнава Economy.ge

»В 2021 году в Грузии наблюдался высокий экономический рост, что является результатом правильной и сбалансированной экономической политики правительства. Положительная динамика экономического роста сохранится в ближайшие годы, и при таких темпах страна станет лидером как среди стран региона, так и Европы», — заявила Турнава.

Напомним, что в 2020 году ВВП Грузии составил лишь 15,89 млрд. $, а ВВП на душу населения — 4678,66 $.