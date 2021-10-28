Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили врача-анестезиолога, по вине которого, как установлено, в прошлые новогодние каникулы умер пациент с аппендицитом. Об этом приговоре 28 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Операционная

Перед судом предстала врач-анестезиолог-реаниматолог 1 отделения анестезиологии-реанимации СПб ГБУЗ «Городская больница №26» Юлия Литовка, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как установили в суде, ночью 3 января Литовка должна была подготовить пациентку, которая экстренно нуждалась в хирургическом вмешательстве, ей поставили диагноз «острый аппендицит». Однако врач перед началом анестезии не установила назогастральный зонд, при проведении интубации трахеи после неудачной попытки не использовала «улучшенное положение Джексона», не использовала надгортанный воздуховод и ларингеальную маску и многое другое. В результате чего пациентка скончалась.

Во время судебного разбирательства Литовка частично признала вину. Пояснила, что часть из необходимых действий совершала, но не отразила это в медицинской документации. Вместе с тем, она не отрицала причинно-следственную связь между небрежным осуществлением должностных обязанностей и наступлением смерти пациентки, в чем чистосердечно раскаивается.

Литовка имеет высшее образование, в браке не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судима, вину признала частично, в содеянном чистосердечно раскаялась, принесла извинения потерпевшей. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на один год.

«Суд взыскал в пользу потерпевшей сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 032 127 рублей, а также моральный вред в размере 3 млн рублей», — добавили в ОПС.