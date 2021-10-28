Москва, , 16:54 — REGNUM Пандемия создала не только вызовы, но и новые возможности — в России произошел огромный скачок в развитии цифровизации. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ в ответ на запрос о том, как пандемия отразилась на экономике России. «Речь идёт о взаимодействии государства с гражданами и государства с бизнесом. За считанные месяцы пройден путь, который в обычных условиях занял бы несколько лет. Мгновенно появились электронный больничный лист, дистанционные формы занятости, создавшие потенциал для структурных изменений на рынке труда, в сфере образования и переквалификации», — уточнили в ведомстве.

Коронавирус Pixabay.com

Читайте также: Минэкономразвития РФ: проверяющих заменят датчики и видеоконтроль

По мнению специалистов, в 2020 году падение экономики России оказалось существенно меньше, чем оценивалось изначально. Страна прошла 2020 год лучше, чем многие другие крупнейшие экономики, где были введены жесткие карантинные ограничения (США — 3,5%, Испания — 10,8%, Италия — 8,9%, Франция — 8,0%, Германия — 4,8%, Япония — 4,7%).

В Министерстве уточнили, что в июне 2021 года российская экономика вернулась к «доковидным» уровням (ВВП +0,1% к 4 кварталу 2019 г.) даже при условии сохранения ограничений по соглашению ОПЕК+, которые сдерживают добычу нефти и связанные с ней отрасли. Выпуск в ключевых несырьевых отраслях, в частности в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, уверенно превышает допандемические уровни.

«Потенциал восстановления экономики еще не исчерпан — есть резерв роста в таких отраслях, которые еще полностью не восстановились (добыча полезных ископаемых, пассажироперевозки, сфера потребительских услуг)», — добавили в ведомстве.