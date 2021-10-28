Москва, , 16:53 — REGNUM Ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донбассе может ухудшиться ещё сильнее, так как украинские боевики сознательно нарушают режим прекращения огня, заявила 28 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украинские войска в Донбассе OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Комментируя всплеск активности украинских сил в районе села Старомарьевка, Захарова заявила, что «в подобных условиях мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации».

«Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня», — рассказала Захарова.

Она отметила, что Киев намеренно обостряет и без того крайне сложную обстановку и игнорирует свои собственные обязательства по соблюдению режима тишины, а также все запросы от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю и координации.

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