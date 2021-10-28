Москва, 28 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донбассе может ухудшиться ещё сильнее, так как украинские боевики сознательно нарушают режим прекращения огня, заявила 28 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Украинские войска в Донбассе

Комментируя всплеск активности украинских сил в районе села Старомарьевка, Захарова заявила, что «в подобных условиях мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации».

«Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня», — рассказала Захарова.

Она отметила, что Киев намеренно обостряет и без того крайне сложную обстановку и игнорирует свои собственные обязательства по соблюдению режима тишины, а также все запросы от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю и координации.